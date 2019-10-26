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حادث محزن.. مسنة بريطانية تقتل صديقتها بالخطأ أثناء ركنها السيارة

حادث محزن.. مسنة بريطانية تقتل صديقتها بالخطأ أثناء ركنها السيارة
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تواصل – وكالات:

قتلت مسنة بريطانية صديقتها المقربة منذ سنوات طويلة، بعد أن ركنت سيارتها وتركتها على وضعية الرجوع إلى الخلف.
واستمعت المحكمة إلى باتريشيا توليب (82 عاماً)، التي عبّرت عن شعورها بالذنب والرعب في أعقاب الحادث المروع، والذي أدى إلى مقتل صديقتها جويس نينباي (80 عاماً).
وكانت باتريشيا قد أوصلت جويس إلى منزلها، وتركت سيارتها على وضعية الرجوع إلى الخلف بدلاً من الحياد، وعندما خرجتا من السيارة، بدأت السيارة تتراجع إلى الخلف، لأن فرامل اليد لم تعمل بالكامل، وسارعت باتريشيا لمحاولة إيقاف السيارة، لكن بدلاً من الضغط على المكابح، ضغط على الوقود عن طريق الخطأ.
وانطلقت السيارة بسرعة إلى الخلف، مما أدى إلى صدم جويس بالباب الذي كان لا يزال مفتوحاً، مما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة، تسببت بوفاتها بعد 10 أيام في المستشفى.
وأقرت باتريشيا -خلال مثولها أمام محكمة نيوكاسل كراون- بأنها مذنبة في التسبب بوفاة صديقتها المقربة، من خلال القيادة بلا مبالاة .
ومن المنتظر أن يتم إصدار الحكم بحق السيدة باتريشيا في يوم 3 ديسمبر القادم، وتم تجريدها من رخصة قيادتها ومنعها من القيادة بشكل مؤقت، قبل إطلاق سراحها بكفالة غير مشروطة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.
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