تحذير من آلام المعدة لدى الأطفال.. مؤشر لأمراض خطيرة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة سياتيل الأمريكية، إلى أن آلام المعدة لدى الأطفال قد تكون دليلاً واضحاً على إصابتهم بمشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

وقالت الدكتورة نيكول ساوانجبونت باتامانوش، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، إن الآباء يتحملون مسؤولية تمييز آلام البطن الناجمة عن الإجهاد أو القلق، واتباع وسائل تخرج الأطفال من حالات القلق التي يعانون منها، وبالتالي تخليصهم من آلام البطن.

ووفقاً لعلماء النفس، فإن الاضطرابات السلوكية مثل القلق ونقص الانتباه وفرط الحركة، التي قد تنجم عن آلام البطن، تعد إحدى أهم الحالات التي يعاني منها الأطفال، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وتشمل أعراض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، ازدياد المشاعر العاطفية لديهم، ورفضهم لأي شيء دون سبب محدد، وعدم الرغبة في التواجد في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة والإحجام عن ممارسة نشاطات اجتماعية.

وفي هذا السياق ينصح العلماء، الوالدين بتشجيع أبنائهم على ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق لتحفيز عقولهم، وممارسة تقنيات التنفس لتوفير الراحة النفسية لهم.