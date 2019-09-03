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أغرب قضية نصب بالكويت.. سجين ينتحل شخصيات مشاهير من داخل محبسه

أغرب قضية نصب بالكويت.. سجين ينتحل شخصيات مشاهير من داخل محبسه
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تواصل – وكالات:

بدأت السلطات الكويتية التحقيق مع سجين أدار عمليات نصب واحتيال من داخل زنزانته بالسجن المركزي.

وأقدم المتهم (27 عاما) على توريط عدد من الفنانين والمشاهير وشخصيات بارزة في قضايا نصب وغسل أموال، عبر انتحاله شخصيات شيوخ من الأسرة الحاكمة ومشاهير ورجال أعمال.

وأوقع المتهم ضحاياه عبر عدة طرق، مثل استخدام رقم هاتف مميز للإيهام بأنه من الشخصيات الهامة، أو عبر إرسال سيارات فاخرة لتوصيل الهدايا إليهم، كما أنه تميز بقدرة كبيرة على تمثيل الشخصيات التي كان ينتحلها وتقليد أصواتهم، حيث استطاع حجز طائرة خاصة لرجل أعمال من الكويت إلى البحرين، عبر انتحاله شخصية أحد الشيوخ.

وكان المتهم يدرس اهتمامات ضحاياه قبل اصطيادهم، حيث كان يوهم المهتمين بالساعات وأنه يستطيع أن يوفر لهم ساعة من ماركة عالمية تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار ولا تباع إلا لجهة واحدة مهمة في الدولة، فيقوم بشرائها لحساب الراغبين في المرة الأولى، لكن في المرات التالية لا يفي بالوعد بعد أن يحصل على المبلغ، وكذلك كان يصنع مع المهتمين بالسيارات.

وأكدت مصادر أن المتهم استخدم 4 مندوبين خارج السجن، وقام بتكوين شبكة علاقات واسعة، وقدّم ضمانات بنكية مزورة لضحاياه، حيث كان يستخدم حساباتهم في عمليات التحويل لإبعاد الشبهات عنه للقيام بغسل الأموال، وفقا لصحيفة “القبس”.

وخلصت التحقيقات إلى أنه جرى إدراج بعض الضحايا كمتهمين في القضية، وسيتم استدعاؤهم، كما وجّه وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح باستدعاء جميع من ترد أسماؤهم في التحرّيات من عسكريين وضباط، والتحقيق معهم لكشف إن كان يوجد تواطؤ مع المتهم.

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