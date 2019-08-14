سحب الضحية من فوق زورق.. «تمساح» يمزق جسد طفل في الفلبين

تواصل – وكالات:

كشفت الشرطة الفلبينية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مقتل صبي في العاشرة من عمره لقي حتفه في هجوم لتمساح أثناء عبوره لنهر بالقرب من منزله في غرب الفلبين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاقليمية الليفتنانت كولونيل سقراط فالتادو: إن التمساح سحب الضحية من ظهر زورق خشبي صغير في نهر في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان على بعد 849 كيلومترا جنوب غرب مانيلا أمس الأول الاثنين، موضحا أن الصبي كان في القارب مع شقيقه الأكبر وشقيقته.

وتابع أن صياداً عثر على أجزاء من جسد الضحية في اليوم التالي في منطقة أشجار المانجروف القريبة.

يذكر أن بلدة بالاباك شهدت في وقت سابق، هجمات للتماسيح. وفي العام الماضي، أمسكت السلطات بتمساح يبلغ طوله 4.75 متر يشتبه في أنه هاجم وقتل صيادا في البلدة.