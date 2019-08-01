واقعة نادرة.. اكتشاف ذهب ومجوهرات بـ70 ألف دولار داخل معدة مريضة

تواصل – وكالات:

نجح مجموعة من الأطباء في استخراج مجوهرات تصل قيمتها إلى 70 ألف دولار من معدة مريضة، حيث كان الأمر بمثابة صدمة بالنسبة لهم.

بدأت الأحداث بعد نقل روني خاتون 26 عاماً، إلى مستشفى رامبورهات الطبي الحكومي في ولاية البنغال مطلع الأسبوع الحالي؛ إثر شكوى من آلام المعدة وتقيؤ بعد تناول الوجبات.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انتشل الأطباء 69 سلسلة، و91 قرطاً، و46 عملة معدنية، و8 ديالات، و4 مفاتيح، و5 خلاخيل من معدتها، علاوة على ميناء ساعة.

وقالت والدة روني إنها لاحظت اختفاء الحلي، لكنها لم تعلم أن ابنتها تبتلعها. ويقول رئيس قسم الجراحة في المستشفى سيدهارثا بيسواس: إن عملية استخراج الأغراض المصنوع أغلبها من الذهب الباهظ، استمرت ساعتين، مشيراً إلى أن ابتلاعها لهذا الكم من المعادن ناتج عن أحد أنواع الاضطرابات النفسية النادرة والمعروف باسم “مرض بايكا”؛ إذ يشتهي المريض تناول مواد غير صالحة للأكل مثل أجسام معدنية حادة، والثلج، والشعر، والورق، وحتى المعادن والحجارة.