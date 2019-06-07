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يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.. تناول كوب من هذا العصير المذهل يومياً

يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.. تناول كوب من هذا العصير المذهل يومياً
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تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء باتباع أنظمة غذائية صحية ومتوازنة من أجل الحفاظ على مستوى ضغط الدم في مستواه الطبيعي وللوقاية من أضراره.

وقال موقع “إنديا تايمز” إن باحثين وجدوا أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار لدى البالغين، المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى باحثون بكلية الطب جامعة طوكيو اليابانية، دراسة شملت حالات 184 من الذكور و297 من الإناث من أعمار مختلفة في اليابان، لمدة عام كامل.

وكانت الخلاصة أن الأشخاص الذين شربوا كوباً واحداً من عصير الطماطم بصفة يومية انخفض ضغط الدم الانقباضي عندهم من 141.2 إلى 137.0 ميليمتر زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم)، كما تراجع مستوى ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ميليمتر زئبقي.

وساهم أيضاً هذا “العصير المذهل” في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار لدى 125 مشاركاً.

وقال المصدر، إن نتائج الدراسة كانت مماثلة بين الرجال والنساء، وتم رصدها بين مختلف الفئات العمرية المشاركة.

ويقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب؛ بهدف توصيل الدم إلى سائر أنحاء الجسم.

أما ارتفاع ضغط الدم، فيعني زيادة مستمرة في الضغط داخل الأوعية الدموية مما يجعلها تحت إجهاد مرتفع. وكلما ارتفع ضغط الدم اشتد ضخ القلب للدم.

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