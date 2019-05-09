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كوب ماء مثلج يتسبب في وفاة لاعب كرة

كوب ماء مثلج يتسبب في وفاة لاعب كرة
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تواصل – وكالات:

تُوفي لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 27 عاماً في بيرو، إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، وذلك بعد شرب كوب ماء مثلج.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصيب لودوين فلوريز بأزمة قلبية عقب شرب كوب ماء مثلج بعد نهاية مباراة محلية لفريقه.

وقالت زوجة اللاعب: “لم يكن يشعر أنه بخير بعد نهاية المباراة، وحين عاد إلى المنزل شرب كوباً من الماء البارد، وبعدها بفترة قصيرة أحسّ بألم في صدره”.

وذكر طبيب أن فلوريز أصيب بسكتة قلبية بسبب شربه الكثير من الماء البارد، في وقت كان جسمه لا يزال ساخناً.

وسبق لعدة دراسات أن حذرت من مخاطر المياه الباردة عقب ممارسة الرياضة مباشرة، مشيرة إلى أن من سلبيات هذه العادة حين يكون جسم الإنسان في درجة حرارة مرتفعة، الإصابة بالصدمة الحرارية، التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية.

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