جمع القمامة من الشوارع.. عقوبات مبتكرة ضد مروجي «الشائعات» في الفلبين

تواصل – وكالات:

حظرت السلطات في بلدة بينالونان الفلبينية التي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال مانيلا، النميمة بموجب قانون محلي جديد يهدف إلى منع انتشار الشائعات داخل المجتمع.

وخصصت السلطات عقوبة جمع القمامة من شوارع البلدة لمن تثبت عليه تهمة التحدث عن شخص آخر بشكل سلبي، إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 4 دولارات أمريكية؛ بهدف جعل الناس يتحملون المسؤولية عن الأشياء التي يقولونها.

وطرح عمدة البلدة رامون جيكو أمثلة على نوعية النميمة المحظورة بما في ذلك التحدث عن العلاقات الشخصية لسكان البلدة أو أحوالهم المادية.

ورغم أن القانون الجديد قد يبدو غريباً، إلا أن السلطات بدأت بتطبيقه بالفعل في حي مورينو منذ عام 2017، وخضع الكثير من الأشخاص للغرامة المالية وجمع القمامة كعقاب على القيل والقال في الأماكن العامة.

يُذكر بأن تنفيذ الحملة على انتشار القيل والقال والشائعات يتم تنفيذه خلال فصل الصيف الذي يعتبر أسوأ وقت في السنة لمثل هذا السلوك، حيث تجبر الحرارة السكان المحليين على التجمع في الظل والتحدث فيما بينهم عن أشياء كثيرة تمس سمعة الآخرين؛ وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.