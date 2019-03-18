دراسة: تناول أكثر من 3 بيضات أسبوعياً يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

تواصل – وكالات:

حذَّرت دراسة حديثة من أن تناول أكثر من 3 بيضات أسبوعياً يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ ما يؤدي للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وكانت مؤسسة القلب البريطانية نصحت في العام 2007 بالاكتفاء بثلاث بيضات في الأسبوع، فيما شدد موقع “healthyeating” على أن الإفراط بتناول البيض يتسبب بأضرار صحية، بينما كشفت الدراسة المشار إليها أن استهلاك 300 جرام إضافية من الكوليسترول يزيد احتمال مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3.2%.

ومن المعروف أن البيضة الواحدة تحتوي على 186 مللغرام من الكوليسترول، بينما توصلت هذه الدراسة إلى أن استهلاك نصف بيضة يومياً يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 1.1%، وارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 1.9%.

وأشارت الدراسة إلى أن البيض يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول؛ ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأضافت أن الإفراط في تناول البيض يسهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما يعمل البيض على رفع نسبة الدهون في الجسم؛ ومن ثم يزيد من خطر الإصابة بداء السكري.