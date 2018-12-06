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بالفيديو.. متشرد يدفع مسناً تحت عجلات شاحنة

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تواصل – وكالات:

نشرت وكالات أنباء أمريكية لقطات لكاميرا مراقبة، تظهر رجلاً قام بدفع رجل آخر أمام شاحنة مسرعة وسط مدينة لوس أنجلوس، لتدهسه الشاحنة ويصاب بجروح خطيرة.

الفيديو الذي قالت شرطة لوس أنجلوس إنه التقط في نحو الساعة 10:45 صباحاً، أظهر الضحية وهو يتمشى على الرصيف، قبل أن يقوم رجل كان جالساً على مصطبة بدفعه فجأة إلى الشارع.

وبدا الرجل العدواني غير مكترث بنتيجة أعماله، واستغاثة الرجل الآخر تحت إطار الشاحنة الضخم، ليأخذ شيئاً ما سقط من الرجل وينطلق مبتعداً عن مكان الحادث بهدوء.

وتم أخذ الضحية إلى المستشفى، حيث تم الكشف عن إصابة بانهيار في الرئة وكسر في العظام؛ وهو يرقد حتى الآن في العناية المركزة.

وقالت الشرطة: إن الضحية هو رجل أرميني الجنسية في الستينيات من عمره، وتم القبض على الجاني بعدها بساعات، واتضح أنه متشرد بلا مأوى، ويتم استجوابه من قبل شرطة لوس أنجلوس؛ للكشف عن دوافعه للقيام بالهجوم.

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