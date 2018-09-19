رجل يعود للحياة بعد وضعه في ثلاجة الموتى

تواصل – وكالات:

تعرض مواطن بولندي من مدينة سيميانوفيتس- سلينسكا لتجربة فريدة، بعد أن أُدخل ثلاجة الموتى في المستشفى، إذ ظنه أطباء الإسعاف ميتاً.

ووفقاً لصحيفة PATRZTUNEWS، فأن الرجل تناول كمية كبيرة من الخمور، ما تسبب في فقدانه الوعي وسقوطه في الشارع، ليلاحظ بعض المارة الرجل الممد في الشارع واتصلوا بالإسعاف من فورهم.

وبينت الصحيفة أنه عندما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبعد فحصه، لم يكتشف الفريق الطبي علامات الحياة على الشخص وعمره 31 سنة، فقرروا نقله إلى ثلاجة الموتى في المستشفى.

وبعد مضي بعض الوقت، أفاق “الميت” وهو في ثلاجة الموتى، ولحسن حظه، عندما بدأ يصرخ طلباً للمساعدة، كان على مقربة من المكان أحد الحراس، فسمع صراخه وفتح الثلاجة ليرى أحد “الموتى” يطلب بطانية.

وخرج الرجل من الثلاجة ولم يسأل أبداً لماذا وضع هناك، بل توجه مباشرة إلى حيث مكانه السابق، بحسب الصحيفة.