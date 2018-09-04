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كتاب قديم يتحول إلى «قنبلة موقوتة» في إسبانيا

كتاب قديم يتحول إلى «قنبلة موقوتة» في إسبانيا
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تواصل – وكالات:

شعر الموظفون في متجر لبيع الكتب المستعملة في باداخوس، غرب إسبانيا، بالرعب عندما اكتشفوا اختفاء صفحات كتاب في مجموعتهم، واستبدالها بآلية معقدة تشبه القنبلة الموقوتة.

وجذب الكتاب؛ وهو نسخة من “ملك البغوار” للكاتبة الفرنسية جان لارتيجوي، انتباه الموظفين في هاندرد كانونز؛ بسبب وزنه الثقيل غير المعتاد.

وعند فتحه لفحص المحتويات، صُدم الموظفون، باختفاء الصفحات، وتعويضها بآلية بساعات توقف، مكثفات، وأسلاك كهربائية.

واعتقد الموظفون على الفور أن الكتاب “قنبلة موقوتة”، فأخلوا المكان واستدعوا الشرطة، بحسب ما ذكر موقع أودتي سنترال.
وشكلت الشرطة فريق خبراء لتعطيل القنبلة، وضربت طوقاً أمنياً حول المكتبة.

وبعد الفحص الدقيق، تبين أن بطارية المؤقتات في القنبلة المُفترضة نفدت منذ زمن طويل، ولم يكن هناك أي أثر لمواد متفجرة داخله، لكن الكتاب لا يزال قيد الدراسة على يد الخبراء، ومن المرجح أنه لا يشكل أي خطورة

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