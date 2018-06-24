دراسة: الأمهات المصابات بالسكري «أطفالهم» أكثر عرضة للإصابة بالتوحد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

دراسة: الأمهات المصابات بالسكري «أطفالهم» أكثر عرضة للإصابة بالتوحد

دراسة: الأمهات المصابات بالسكري «أطفالهم» أكثر عرضة للإصابة بالتوحد
0

تواصل – وكالات:

أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالسكري، أكثر عرضة للإصابة بالتوحد.

ووفقا لـ”الأناضول” فقد أجرى الدراسة باحثون في منظمة “قيصر بيرماننتي” البحثية بجنوب كاليفورنيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Medical Association) العلمية.

والتوحد هو اضطراب عصبي يؤدي إلى ضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل لدى الأطفال، وتتطلب معايير تشخيصه ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات، ويؤثر التوحد على عملية معالجة البيانات في المخ.

ولكشف العلاقة بين إصابة الأمهات بالسكري وخطر إصابة أطفالهن بالتوحد، راقب الباحثون 419 ألفا و425 طفلا، ولدوا في الفترة بين عامي 1995 ـ 2012 في الولايات المتحدة.

وكشفت النتائج أن النساء المصابات بالسكري من النوع الأول أو الثاني أو سكر الحمل، هن أكثر عرضة لولادة أطفال قد يصابون بمرض التوحد لاحقا.

وسكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بارتفاع فى مستوى السكر بالدم، رغم أنها لم تكن تعاني ذلك من قبل، وعند الإصابة بمرض السكر، لا يستطيع الجسم تمثيل السكر الموجود بالدم كما ينبغي، وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم عن المستوى الطبيعي.

ووجد الباحثون أن الخطر يكون أكبر للإصابة بالتوحد إذا تم تشخيص إصابة النساء بسكر الحمل قبل 26 أسبوعا من عمر الجنين.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن ارتفاع نسبة السكر في الدم في وقت مبكر من الحمل، يزيد فرص ولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية في القلب.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير للحوامل من خطورة «مضادات الاكتئاب».. تعرض الطفل لهذه المشاكل

تحذير للحوامل من خطورة «مضادات الاكتئاب».. تعرض الطفل لهذه المشاكل

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

تعرّف على أفضل أوضاع النوم الهادئ والصحي

تعرّف على أفضل أوضاع النوم الهادئ والصحي

حالة وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بالرياض

حالة وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>