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بعد 7 سنوات من البحث.. امرأة تكتشف أن جارتها الجديدة هي أختها المفقودة

بعد 7 سنوات من البحث.. امرأة تكتشف أن جارتها الجديدة هي أختها المفقودة
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تواصل – وكالات:

في واحدة من القصص الحقيقية التي تتشابه تفاصيلها مع القصص الدرامية، اكتشف امرأة أمريكية أمضت سبع سنوات في البحث عن أختها المفقودة، أنّ جارتها التي انتقلت قبل فترة قصيرة إلى المنزل المجاور، ما هي إلا أختها التي تبحث عنها.

القصة الغريبة كانت بطلتها “هيلاري هاريس – 31 عاماً”،  والتي  شاهدت رزمة بريدية، تحمل اسم جارتها داون جونسون (50 عاماً)، وقررت أن تسألها عن اسم والدها، لتكتشف أنهما تتشاركان نفس اسم الأب وايني كلوز، الذي توفي عام 2002.

وأمضت هيلاري سنوات في البحث عن أختها المفقودة، ولم يحالفها الحظ، حتى انتقلت داون إلى المنزل المجاور في مدينة وينسكنسن الأمريكية في العام الماضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت هيلاري وشقيقها تايلور قد وضعا للتبني قبل نحو 30 عاماً، وقررت البحث عن عائلتها الحقيقية، عند حملها بابنتها ستيلا، التي باتت اليوم تبلغ من العمر 7 سنوات، وكشفت لها وكالة التبني عن اسم والديها الحقيقيين، لكنها شعرت بحزن شديد، عندما علمت أن والها توفي قبل عدة سنوات.

لكنها عندما قرأت ملفها، اكتشفت أن والدها الراحل، أتى على ذكر أختين غير شقيقتين لها، وهما داون جونسون وريني ديركيس، وحاولت العثور عليها عن طريق “فيسبوك”، لكنها فشلت في ذلك.

وساق القدر داون إلى المنزل المجاور، ليلتم شمل العائلة للمرة الأولى، وتعثر هيلاري على أختها، في آخر مكان يمكن أن يخطر على بالها.

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