احذر.. 4 أطعمة تدمر هرمون الذكورة عند الرجال

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تتسبب بعض الأطعمة التي يتناولها الإنسان، في زيادة معدلات هرمون الأنوثة “الاستروجين” الذي بدوره يؤدي لنقص هرمون الذكورة ” التستوستيرون” عند الرجال.

وتتمثل تلك الأطعمة في:

المنتجات الحيوانية التقليدية

تحتوي المنتجات الحيوانية التقليدية، على هرمونات أو مضادات حيوية تم إعطاؤها للحيوانات بغرض زيادة الإنتاج أو القضاء على الأمراض؛ ما قد يسبب زيادة معدلات هرمون الأنوثة “الاستروجين” الذي بدوره يؤدي لنقص هرمون الذكورة “التستوستيرون”.

الصويا

أكدت دراسة حديثة من جامعة كونيتيكت الأمريكية، أن الرجال الذين يتناولون مُكملات غذائية تحتوي على بروتين الصويا لمدة أسبوعين متتالين حدث لديهم نقص في معدلات التستوستيرون.

الوجبات منخفضة الكربوهيدرات

طبقاً لدراسة من جامعة نورث كارولينا، فإن الجمع بين التمارين اليومية ونظام غذائي ذي كربوهيدرات قليلة يؤدي إلى زيادة الكورتيزول وبالتالي نقص معدلات التستوستيرون الحر.

بينما دراسة أحدث أظهرت أن نظام غذائي بكمية أكبر من الكربوهيدرات وكميات قليلة من الدهون يُحسن مستويات هرموني التستوستيرون وهرمون الجنس المرتبط بالجلوبيولين.

النظام الغذائي المعتمد على البروتين

تناول كميات أكبر من البروتين لن يؤدي لرفع مستوى هرمونات الذكورة؛ بل في الحقيقة إذا لم تكن تمارس تمارين المقاومة بشكل منتظم فإن النظام الغذائي ذا البروتين المرتفع يؤدي إلى نقص معدلات التستوستيرون في جسمك.