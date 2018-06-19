تعرَّف عليها.. 5 أسباب تؤدي لاهتزاز وارتجاج محرك السيارة

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يتفاجأ أحياناً قائدو السيارات بحدوث اهتزازات وارتجاجات تصيب محرك السيارة ولا يعلمون سبب حدوث ذلك، لذا نستعرض هنا أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة في السيارات.

– تلف شمعات الاحتراق “البوجيهات”

في حال انتهاء العمر الافتراضي لشمعات الاحتراق بمحرك السيارة، تحدث عدة مشاكل للسيارة ومنها زيادة معدل استهلاك الوقود، وانخفاض عزم محرك السيارة أثناء السير، وأيضاً اهتزازات وارتجاجات تصيب محرك السيارة.

– انسداد فلتر الهواء

نتيجة كثرة العواصف الرملية والترابية في منطقتنا العربية يتعرض فلتر الهواء إلى الانسداد والتلف نتيجة لتلك الأتربة، مما يؤدى لظهور هذه المشكلة في السيارة.

– تلف حساس الهواء

كذلك في حال تلف حساس الهواء في السيارة تحدث عدد من المشاكل ومنها حدوث رجفة أو اهتزاز بالمحرك.

– تلف الحاسوب الخاص بالسيارة

تلف الحاسوب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الرجفة أو الاهتزاز في المحرك، كذلك في حال تعطل الحاسوب نتيجة تسرب مياه إليه مثلا يؤدى إلى نفس المشكلة، لذا ينصح الفنيون بضرورة تنظيف البخاخات الخاصة بالسيارات لأنها تساعد كثيراً في التخلص من المشكلة.

– تلف الكويلات في المحرك

الكويلات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث رجفة أو اهتزازات في محرك السيارة، حيث إنها تعمل على إعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات في غرفة الاحتراق الداخلي، ومن ثم يتم تشغيل المحرك، وفي حال تلفها تفقد وظيفتها وتؤدى إلى تلك المشكلة.