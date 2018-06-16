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أفعى عملاقة تلتهم امرأة في إندونيسيا

أفعى عملاقة تلتهم امرأة في إندونيسيا
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تواصل – وكالات:

عثر سكان إحدى القرى الإندونيسية على جثة كاملة لامرأة في بطن أفعى أصلة بطول سبعة أمتار، أمسك بها بالقرب من الموقع حيث اختفت الضحية التي كانت تعمل في بستانها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وانتشل السكان جثة المرأة وتدعى وا تيبا، وتبلغ من العمر 54 عاما، من داخل الأفعى حيث كانوا قد بدأوا بالبحث عنها بالأمس في برسيابان لاويلا على جزيرة مون في جنوب شرق سولاويسي.

وقال رئيس الشرطة المحلية: “كان القرويون يشكون في أن الأفعى التهمت الضحية، فقتلوها ونقلوها خارج الحديقة”.

وأضاف: “فُتح بطنها وعثر في داخله على جثة الضحية”، مشيرا إلى أن الأفعى ابتلعت الرأس أولا.

وقد عثر القرويون على الأفعى وبطنها منفوخ على بعد حوالي ثلاثين مترا من حذاء وا تيبا. ويقع البستان في أسفل جرف صخري تنتشر فيه الأفاعي.

وتنتشر الأفاعي الأصلة التي تعيش في الغابات المدارية في إندونيسيا والفلبين على نطاق واسع. وهي تهاجم عادة الحيوانات الصغيرة لكنها نادرا ما تتعرض للبشر.

 

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