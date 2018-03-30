«صحة الشرقية» تنصح بعدم الخروج واتباع إجراءات الوقاية من الغبار

تواصل – أحمد الشهري:

نصحت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، المواطنين بعدم الخروج في حالة اشتداد الموجة الغبارية إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية، مشيرةً إلى استعدادها ومراكزها للأجواء التي تشهدها المنطقة.

وطالبت المواطنين بأهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي، والالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو، وإغلاق النوافذ في المنازل جيداً حفاظاً على صحته وسلامته، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة.

يذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حالة تقلبات جوية تستمر حتى مساء الغد، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1كم.