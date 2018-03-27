كنوز هائلة تركها ملياردير سعودي لعائلته.. استغرق بيعها نصف يوم (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت عائلة الملياردير وليد الجفالي، على بيع مجموعة كبيرة من ممتلكاته الثمينة، فِي مزاد علني أمس الاثْنَيْنِ بمَدِينَة ساري قرب العاصمة البريطانية لندن، استمر أكثر من 10 ساعات.

وباعت العائلة خلال المزاد، أكثر من 400 قطعة من أرَاضِي “الجفالي” مترامية الأطراف، بِالإِضَافَةِ إِلَى عدد كبير من مقتنياته القيمة، حيث تضمن بيع القطع الفنية والرسومات لأشهر الفنانين حول العالم.

وتضمنت الممتلكات التي تم بيعها، التحف التي اقتناها الملياردير، والتي تمثلت فِي اثْنَيْنِ من المدافع التاريخية التي تعود إِلَى القرن التاسع عشر، فضلاً عن منزل تقدر قيمته بـ 50 مليون جنيه إسترليني.

واستغرقت عملية البيع أكثر من 10 ساعات، وَهُوَ الْوَقْت نَفْسه الذي استمرت خلاله عملية بيع كامل مقتنيات الجراج الخاص بوليد الجفالي، بما عاد على ورثته بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يتم توزيع العائدات على زوجاته الثلاث السابقات وبناته، الخميس، بعدما تُوفِّي عام 2016 عن عمر يناهز الـ 61 عاماً.

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