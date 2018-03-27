«اللص النظيف».. رفض سرقة سيارة مواطن وترك له 20 ريالًا ورسالة (صور)

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تداول مغردون صوراً نُسبت إلى صاحب مركبة تسرد قصة طريفة بطلها “لص” حاول سرقة المركبة، ولكنه تبرع بمبلغ مالي لصاحبها في نهاية الأمر.

وفوجئ لص بسيارة مواطن في حالة غير مرتبة بعد ما قام بفتحها بغرض سرقتها، ليترك له رسالة طريفة ومبلغاً مالياً مطالباً إياه بتنظيفها.

وكتب اللص في رسالته إلى مالك المركبة: “يا خسارة لي أسبوع أراقبك بالنهاية ما لقيت شيء لكن دي 20 ريالاً نضِّف فيها سيارتك مع تحياتي” وترك توقيع “حرامي نظيف”.

من جهته نشر صاحب المركبة صور الرسالة التي تركها له اللص، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات ساخرة على حالة السيارة التي ظهرت في حالة غير مرتبة وتحتاج للتنظيف، فيما لم يتضح إن كانت الواقعة حقيقية أم أن صاحب السيارة هو من كتب الورقة من باب الطرفة.