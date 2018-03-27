تقرير: فوائد الشوكولاتة مجرد ادعاءات!

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريرًا صادمًا لعشاق «الشوكولاتة»، تضمن حقائق وصفتها بالـ”مظلمة”، حول عدم صحة ما تروج له مراكز الأبحاث بشأن الفوائد المتعددة للشوكولاتة.

وبيّن التقرير أن ما تروّجه مراكز الأبحاث عن فوائد الشوكولاتة الكثيرة بالنسبة لصحة القلب، أو ضغط الدم، أو تحسين المزاج، ما هو إلا ادعاء ليس له أساس من الصحة، أو مبالغة في أحسن الأحوال.

وأشار التقرير إلى أن سبب خروج مراكز الأبحاث عن معايير البحث العلمي في التوصل للنتائج، يعود إلى تلقيها أموالًا من الشركات المصنّعة للشوكولاتة.