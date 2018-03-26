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تفاصيل الاعتداء على شاب تصدى لمجهول شوه سيارات خليجيين في لندن (فيديو)

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تواصل – وكالات:

روى الشاب الخليجي، الذي تصدى للشخص، الذي قام بتشويه عدد من السيارات الفارهة التي تعود لخليجيين في أحد شوارع لندن تفاصيل الاعتداء عليه من قبل هذا الشخص.

وقال الشاب، ويُدعى “عبدالله الحوسني”، في تسجيل صوتي، إن “جزائريا مأجورا كان يحمل أداة لرش السيارات وتشويهها”، مضيفا أنه قام بإمساكه بينما كان في سيارته، فقام هذا الشخص بالاعتداء عليه بضربه على رأسه عدة ضربات بالأداة التي كان يحملها.

وتابع، أن محاولة الاعتداء عليه لم تثنِه عن الإمساك بهذا الشخص حتى تم القبض عليه، حيث تبين أنه جزائري، وأنه كان يقوم بتشويه السيارات رغم أنها لم تكن بها دلالة أنها تعود لشخصيات خليجية، مشيرا إلى أنه بخير وبصحة جيدة ولم يصَب بأذى.

 

 

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