بائع يبتكر طريقة فريدة لتسويق «الحبحب» (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لبائع “حبحب” لجأ إلى طريقة فريدة وغير مألوفة لبيع سلعته، اعتمدت على ثقته بأمانة المشترين.

ووثق مقطع فيديو قيام البائع بترك بضاعته من ثمار “الحبحب” فوق سيارة “بيك آب” في أحد الشوارع، ووضع لافتة مكتوبا فيها “الحبة بعشرة ريالات”، وطلب من المشتري ترك النقود داخل كابينة السيارة، عبر فتحة صغير من زجاج باب السيارة، معبراً عن ثقته بأمانة الناس والمجتمع.

وقام مصور الفيديو باختيار واحدة وشرائها، ثم أدخل النقود من فوق زجاج باب السيارة، وهو يدعو للبائع. فيما أوضح مغردون على مواقع التواصل، أن الفيديو تم تصويره في شارع السلام بالمدينة المنورة.