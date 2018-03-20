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4 خطوات تساعد في توفير استهلاك «المكيف» للكهرباء (إنفوجراف)

4 خطوات تساعد في توفير استهلاك «المكيف» للكهرباء (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

يعد “المكيف” أكثر الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل استهلاكاً للكهرباء؛ إذ إنه يكاد يعمل في بعض المنازل 24 ساعة متواصلة في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويأمل كثيرون في استعمال المكيف مع ترشيد استهلاكه للكهرباء، لا سيما بعد الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء، والتي تضاعفت كثيراً.

وفي هذا الصدد، قدمت مبادرة “لتبقى” أربع نصائح مهمة تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء للمكيفات، وهي:

1- اختيار نجوم أعلى في بطاقة كفاءة الطاقة.
2- تثبيت درجة حرارة التكييف على 24.
3- تنظيف الفلتر كل أسبوعين.
4- اختيار السعة المناسبة المراد تكييفها.

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