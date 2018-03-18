حبوب منع حمل للرجال.. نتائجها مذهلة!

تواصل – وكالات:

يعمل باحثون في جامعة موناش الأسترالية على تطوير حبوب لمنع الحمل مخصصة للرجال، ليست لها أي آثار جانبية مثل تلك المرتبطة بالأدوية الموجودة حالياً.

ويمكن أن تتوفر هذه الحبوب في السوبر ماركت خلال 5 سنوات فقط، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أفادت بأن العلماء الأستراليين يؤكدون أن هذه الحبوب ستكون فعالة بنسبة 100،% وستعمل على اثنين من البروتينات الرئيسية المسؤولة عن الذكورة.

وأعلن الدكتور «س.ب فنتورا» كبير الباحثين أن التجارب ستبدأ فور إثبات المرحلة التالية من تطوير الدواء نجاحها.

وحصل المشروع على دفعة تمويل حيوية بقيمة 150 ألف دولار من شركة «مان كونتراسبتيف إينيكاتيف» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.