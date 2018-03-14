مفاجأة صادمة لرجل عثر على 8 ملايين يورو وذهبَ بها لـ«الشرطة»

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عثر رجل ألماني يبلغ من العمر (56 عاماً) ويعمل في مخبز من مدينة فرانكفورت على 8 ملايين يورو في حاويات للنفايات.

وقالت الشرطة الألمانية في بيانٍ لها -بحسب موقع “دويتشه فيليه”-: “إن الرجل عثر على النقود الورقية ذات فئة 500 يورو مغلفة بصورة جيدة بأكياس بلاستيكية، وحملها مباشرة لمركز الشرطة القريب منه”.

وأضافت الشرطة: “إنه لم يتم العثور على كمية مماثلة كبيرة من النقود وهو ما أدهش أفراد الشرطة العاملين في المخفر”؛ إذ تم اكتشاف أن النقود مزيفة ومخصصة للعب.

ولم تذكر الشرطة مصدر النقود المزيفة، حيث سيتم حفظ هذه النقود في غرفة المحفوظات ومن ثم سيتم على الأغلب حرقها، بحسب الموقع.