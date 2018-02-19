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خبراء: دوام الـ 8 ساعات «مرهق ومحبط»

خبراء: دوام الـ 8 ساعات «مرهق ومحبط»
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تواصل – وكالات:

وصف خبراء يوم العمل المكون من 8 ساعات بأنه “رهيب ومرهق ومحبط”.

وعبر أكاديميون، في تقرير نشرته “ذا اندبندنت” عن اعتقادهم بأن مفهوم عمل الـ 8 ساعات “عفا عليه الزمن”.

ووفقاً للصحيفة فإن مفهوم العمل 8 ساعات يعود تاريخيا للمصلح الاجتماعي روبرت أوين، في حين كانت المصانع مفتوحة 24 ساعة، والعمال غالبا ما يجدون أنفسهم يعملون من 10-15 ساعة يومياً، وجاء بشعار “8 ساعات عمل، 8 ساعات للترفيه، 8 ساعات راحة”.

وقال الدكتور ترافيس برادبيري من “تالنت سنارت” إن نسبة العمل المثالية هي 25 دقيقة تليها 17 دقيقة من الراحة، والذين حافظوا على هذا الجدول حصدوا مستوى فريدا من التركيز في عملهم، وأجرت السويد تجربة عمل لمدة ست ساعات في اليوم بين الممرضات في دار رعاية في غوتنبرغ، وأكدت أن الممرضات أصبحن أكثر سعادة ولديهن طاقة أكبر وأكثر إنتاجية، وعندما عادوا إلى 8 ساعات كانت النتائج سيئة.

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