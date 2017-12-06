كيف تقوي جهازك المناعي لمحاربة نزلات البرد

تواصل- وكالات:

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن الزنك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة في موقعها على شبكة الإنترنت أن مصادر الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج. كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الإكثار من الفواكه الطازجة، لا سيما التفاح، مع شرب شاي الزنجبيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد حمامات الساونا والحمامات التبادلية (بارد/ساخن) والحركة في الهواء الطلق على تقوية المناعة. ومن المهم أيضاً غسل اليدين جيداً بانتظام، مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليلاً قدر الإمكان.