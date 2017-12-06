الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

تعمل لدى أسرة عربية.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بـ«خادمة منزلية»

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

رسمياً.. الرئيس الأمريكي «ترامب» يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

تنفيذ «حد الغيلة» في قاتل زوجته بجدة.. أطلق النار عليها وهشم رأسها بحجر

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

سرعة الإنترنت في المملكة بين الأدنى عالميًا

كيف تقوي جهازك المناعي لمحاربة نزلات البرد

كيف تقوي جهازك المناعي لمحاربة نزلات البرد
0

تواصل- وكالات:

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن الزنك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة في موقعها على شبكة الإنترنت أن مصادر الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج. كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الإكثار من الفواكه الطازجة، لا سيما التفاح، مع شرب شاي الزنجبيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد حمامات الساونا والحمامات التبادلية (بارد/ساخن) والحركة في الهواء الطلق على تقوية المناعة. ومن المهم أيضاً غسل اليدين جيداً بانتظام، مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليلاً قدر الإمكان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة حديثة تكشف علاقة «حساء الدجاج» بمقاومة نزلات البرد

دراسة حديثة تكشف علاقة «حساء الدجاج» بمقاومة نزلات البرد

خضروات ترفع مناعتك وتطرد السموم من جسمك.. تعرَّف عليها

خضروات ترفع مناعتك وتطرد السموم من جسمك.. تعرَّف عليها

هكذا يمكن التغلب على آلام «الحلق»

هكذا يمكن التغلب على آلام «الحلق»

8 خطوات سهلة تسرّع شفاءك من نزلة البرد

8 خطوات سهلة تسرّع شفاءك من نزلة البرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد
فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية
تقارير وحوارات

فيديو تحرش بخادمة يُغضب «تويتر».. ومطالبات بمحاكمة فورية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>