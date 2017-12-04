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مراحل تصنيع «القهوة» الأغلى في العالم.. تستخرج من فضلات حيوان (صور)

مراحل تصنيع «القهوة» الأغلى في العالم.. تستخرج من فضلات حيوان (صور)
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تواصل – وكالات:

تُعْتَبَر القهوة من أهم المشروبات لدى مختلف شعوب العالم، باختلاف أنواعها، ولعل أغربها وأغلاها ثمناً في العالم “قهوة كوبي لواك” الإندونيسية التي قد تثير اشمئزازك لو عرفت طريقة تحضيرها.

وتصنع قهوة “كوبي لواك” بكميات قليلة جداً، حيث يبلغ إِنْتَاج إندونيسيا، التي تُعْتَبَر أكبر منتج لها، حوالي 500 كيلوجرام سَنَوِيّاً، وهي إحدى أَغْلَى أنواع القهوة في العالم إِذْ يصل سعر الرطل الواحد 600 دولار، وفنجان القهوة 50 دولاراً.

والمثير في هذه القهوة هو كَيْفِيَّة صناعتها، حيث توجد مزارع صغيرة في إندونيسيا تربي بكثرة حيواناً يدعى الزباد، وَهُوَ ثدي صغير شبيه بالقطط، يقتات حبات البن الخضراء، التي تخرج بعد هضمها مع فضلاته على شكل قوالب صغيرة، لتكون المواد الأولية لـ”كوبي لواك”.

وقال أحد العاملين في هذه المزارع، بجزيرة بالي الإندونيسية: إنهم يقومون بزراعة القهوة لعلف هذا الحيوان الصغير، وبِفَضْل إنْزِيمات خَاصَّة داخل جسم الزباد، تتغير تركيبة بروتينات حبات القهوة، فتزيل حموضتها، وتكسبها نكهتها المميزة.

وتكون حبات القهوة مغلفة بقشرة حمراء رقيقة، قبل أن يتناولها الزباد، ولدى خروجها مع فضلاته تزول الطبقة الحمراء، وتبقى حبات البن، على شكل قوالب صغيرة.

وبِحَسَبِ العامل الإندونيسي، تؤخذ هذه القوالب وتغسل مرات عديدة، ثم يتم تحميصها على نار هادئة بطريقة خَاصَّة، ليتحول لونها إلى الأسود، ثم تطحن يدوياً، لتصبح أحد أَغْلَى أنواع البن في العالم.

وفيما يلي مراحل صناعة “كوبي لواك” بالصور:

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