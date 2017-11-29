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أفعى ضخمة تخنق رجلاً حتى الموت

أفعى ضخمة تخنق رجلاً حتى الموت
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تواصل – وكالات:

تُوفي رجل تايلندي بعد أن خنقته أفعى برية ضخمة، حشرها داخل جرة، ولكنها انقضت عليه، وقتلته تحت أنظار شقيقته.

وأمسك ساوان تابكالي بالأفعى، التي يصل طولها إلى نحو 21 قدماً، بينما كانت تتجول حول منزل العائلة، في مقاطعة سوكوثاي، في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت.

وبعد أن أمسك بها حشرها داخل جرة، ولكنها استطاعت تحرير نفسها، وهاجمته في اليوم نفسه، بعد أن قفزت في اتجاه رأس ساوان، ثم عضته من ذراعه، والتفت حول عنقه فقتلته مختنقاً.

ووصلت فرق النجدة بعد أن فارق ساوان الحياة، وقُبض على الأفعى، ووضعت في كيس محكم الإغلاق، تمهيداً لقتلها في وقت لاحق.

 

 

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