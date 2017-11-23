فيديو.. الأطفال يذهبون إلى المدارس في درجة حرارة 50 تحت الصفر

تواصل – الرياض

رغم أن درجة الحرارة 50 درجة تحت الصفر، والثلوج تغطي كل المباني والشوارع، توجه الأطفال من سكان بلدة ايمياكون في جمهورية ياكوتيا، إلى المدارس.

وطبقاً لموقع “ار تي” الروسي باللغة العربية، أن بلدة ايمياكون تعتبر أحد أقطاب الصقيع في العالم، وهي تقع عند الضفة اليسرى من نهر إنديجيركا، ويعتبر الوادي الذي يحمل اسم البلدة المكان الأكثر برودة وقسوة على الأرض حيث يعيش السكان بشكل دائم.

وقال الموقع، أنه ووفقاً للقانون المحلي، تلغى الدروس في المدارس إذا بلغت درجة حرارة الجو أقل من 52 مئوية، وأما في ياكوتسك (عاصمة الجمهورية) فيبلغ هذا المؤشر ناقص 50 مئوية.

وقال موقع موقع Ykt.ru، إن التلاميذ في بلدة روسكويه أوستي في ياكوتيا اضطروا للعودة من المدرسة يوم 21 نوفمبر، بسبب عاصفة ثلجية قوية مع رياح بلغت سرعتها 30 متراً في الثانية مع مستوى رؤية صفر تقريباً.

في ديسمبر 2016، تم إلغاء الدروس وكذلك كل الرحالات الجوية في منطقة حقل أولخوفسكيا الكبرى في بمنطقة خانتي مانسيسك الذاتية الحكم بسبب الصقيع الذي بلغ ناقص 62 درجة مئوية.