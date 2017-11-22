شاهد.. رجل يعض ثعباناً من ذيله لإخراجه من داخل محرك سيارة

تواصل – سامر محمد:

تمكن كمبودي يبلغ من العمر 53 عَامَاً من السيطرة على ثعبان كبير، وذلك بعضه في ذيله في تايلاند، وذلك وَفْقَاً لشبكة “سي جي تي إن” الصينية.

وأشارت الشبكة إلى أن الثعبان الذي يبلغ طوله 10 أقدام تسلل إلى إحدى السيارات حتى وصل إلى المحرك كي يَحْصُل على الدفء.

وأَضَافَت أن عمال الإنقاذ أمضوا 90 دقيقة يحاولون سحبه، وذلك قبل أن يتدخل الكمبودي الذي صدم الثعبان المميت بعضه في ذيله، مِمَّا تَسَبَّبَ في إضعاف قوة الثعبان وتركه للسيارة بعد نحو 3 ساعات.

ولفت الكمبودي إلى أن عض الثعبان بقوة في ذيله يضعفه وهي نَتِيجَة مجربة وتجدي دَائِمَاً، لكن لا ينبغي أن يقوم بها إلا من لديه الخبرة.