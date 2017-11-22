بالفيديو.. كائن غامض في أعماق المحيط يملك حربة كالسكين

تواصل – وكالات:

تمكن غواص شجاع من التقاط مشاهد نادرة لمخلوق غريب يملك حربة كالسكين، ويمكن أن يكون قاتلاً للبشر، وَهُوَ يستريح في قاع المحيط.

وقال ستيفانو ويلفي (42 عاماً)، إن هذا المخلوق الضخم، بدا وكَأَنَّهُ كائن فضاء وَهُوَ يقترب منه، واعتقد في البداية أنه صخرة، وذلك خلال رحلة غوص في المياه المحيطة بأزوريس في جزر بيكو، وكان طوله يبلغ حوالي 3 أمتار، وَهُوَ مَا يعادل طول سمكة قرش أو دولفين.

وبينما كان ويلفي يحاول الحصول على مشهد أفضل على عمق 20 متراً تحت سطح الماء، تنبه الحيوان الغريب لوجوده، وسرعان مَا توارى عن الأنظار، وهرب بحثاً عن مكان آمن.

ويقول ويلفي وَهُوَ من مدينة فلورنسا الإيطالية، إن هذه المشاهد تم تصويرها قبل نحو 4 أشهر، وتمكن من الاقتراب لمسافة متر من الحيوان.

وعلّق ويلفي على هذه المغامرة الفريدة بالقول: “خلال رحلة الغوص، كنا نبحث عن هذا النوع من الحيوانات، وبينما كنت أتفقد المنطقة، شاهدت هذه الصخرة الكبيرة، التي لم يسبق لي أن رأيتها. وبعد لحظات، أدركت أنها لم تكن صخرة، بل حيوان لادغ ضخم”.

ويعرف هذا الحيوان عِلْميّاً باسم ميليوباتودي، ويمكن أن يعيش في أعماق البحار لأكثر من 25 عاماً، كما يمكن أن ينمو ليزيد طوله عن مترين، بِحَسَبِ صَحِيفَة ميرور البريطانية.