سيارة نَسي صاحبها أين ركنها تعود له بعد 20 عاماً

تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية، العثور على سيارة مواطن ألماني نسى أين ركنها منذ 20 عاماً، وأبلغ حينها عن سرقتها.

وقالت صحيفة “AUGSBURGER ALLGEMEINE” الألمانية: إنه “تم العثور على السيارة المفقودة في نفس المكان الذي ركنها فيه مالكها قبل 20 عاماً، وتمت إعادة السيارة لصاحبها الذي افترق عنها لمدة قرنين”.

وأضافت الصحيفة: “اتضح أن صاحب السيارة كان قد ركنها في أحد مواقف السيارات في فرانكفورت، وعندما عاد ليأخذ سيارته لم يتذكر المكان الذي وضعها فيه، وأبلغ الشرطة حينها عن سرقتها، بعد أن باءت كل محاولاته بالفشل في العثور عليها”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على السيارة بعد أن قرر أصحاب أحد المباني الصناعية هدمه، حيث كانت السيارة تقف في مرأبه، وبعد إبلاغ الشرطة عن وجود السيارة، تم العثور على صاحبها، الذي سلمها لشركة إعادة التدوير، لعدم صلاحيتها للعمل بعد وقوفها كل تلك المدة، إذ علاها الصدأ و”تيبست عروقها”.