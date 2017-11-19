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8 أطعمة تقوي الذاكرة وتجلي التركيز

8 أطعمة تقوي الذاكرة وتجلي التركيز
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تواصل – وكالات:

يتّبع الناس حميات مختلفة سعيا منهم لتحقيق نظام غذائي صحي ومتوازن، يضمن لهم نشاطا مستمرا وحياة بعيدة عن الأمراض.

وفي ما يلي قائمة لبعض المواد الغذائية الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء والمختصون لتنمية الذاكرة وتنشيط عمل الدماغ وحمايته عموما.

الأناناس: يحفز الذاكرة على المدى الطويل، وبفضل هذه الثمرة الصفراء يمكن أن تحتفظ الذاكرة بمعلومات أكثر مما اعتادت عليه. لهذا، وإذا كنت تستعد لتقديم الامتحانات الدراسية، لا تنس أن تتناول بعض الأناناس قبل ذلك.

دقيق الشوفان: يحفز الدورة الدموية وينشط عمل الدماغ، إضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة “B”.

الأفوكادو: والذي يشكل زيت غني بالأحماض الدهنية 40% من تكوينه، وهو مفيد في تغذية الدماغ والتسريع في استيعاب المعلومات وحماية الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والإجهاد. وعلى العموم يفيد الأفوكادو في تقوية جهاز المناعة.

الزيوت النباتية: لا يجب الاهتمام بتناول زيت عباد الشمس والزيتون فقط، بل إن هناك زيوتا أخرى مثل زيت الجوز والعنب وبذور الكتان والسمسم والذرة وجوز الهند وغيرها، وهي أيضا مفيدة جدا لجسم الإنسان ومناعته، وغنية بالأحماض الدهنية “أوميغا-3″ و”أوميغا-6” ذات التأثير الكبير على تحسين عمل الدماغ وإعطاء الطاقة للجسم والمساهمة في تحسين الذاكرة.

الباذنجان: يحوي أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية أغشية خلايا الدماغ.

البنجر: يحوي مادة البيتائين الضرورة لتحسين المزاج والقدرة على التركيز.

الليمون: ويحتوي على الكثير من البوتاسيوم الضروري لتحسين سير عمل الجهاز العصبي ونشاط المخ وزيادة التركيز واستيعاب المعلومات.

المشمش المجفف: تعمل هذه الثمار الجافة على تحسين الذاكرة وزيادة الكفاءة وتقليل الإجهاد، وهو غني بمادة الحديد التي تحفز عمل الدماغ كما يحتوي على فيتامين “C”.

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