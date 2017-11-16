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بريطاني يلتهم 9 آلاف سعر حراري في وقت قياسي (فيديو)

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تواصل – وكالات:

خاض رجل بريطاني تحدياً فريداً من نوعه، بتناول حوالي 9330 سعرة حرارية، بعد التهام مجموعة من أكثر الوجبات الخفيفة والسريعة شهرةً في بريطانيا في ساعة واحدة.

واستطاع آدام موران من مدينة ليدز، أن يستهلك هذه الكمية الضخمة من السعرات الحرارية، بتناول وجبات خفيفة من الشيكولاتة، والكعك، والنودلز، والمقرمشات، والفطائر ،وغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال موران عن هذه التجربة: “خطرت لي الفكرة لتصوير هذا الفيديو، بعد أن عدت من المشاركة في بطولة لتناول فطائر اليقطين أقيمت في نيويورك. وشعرت بالحنين إلى الوجبات السريعة البريطانية، فقررت أن أخوض هذا التحدي”.

وأضاف موران: “تمكنت من تناول معظم هذه الوجبات، لكن البعض منها استعصى عليّ، ولم أكن قادراً على إنهائها في الوقت المحدد”.

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