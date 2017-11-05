6 خطوات لعلاج «التهاب المفاصل»

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“التهابات المفاصل” هي التهابات أو اضطرابات تصيب مفاصل جسم الإنسان، مثل مفاصل اليد والرجل وجزء من العمود الفقري والركبتين، ويمكن أن يصاب به الإنسان في أي مرحلة عمرية، لكنه شائع عند كبار السن.

وصنف الأطباء التهابات المفاصل ضمن الأمراض المزمنة؛ نظراً لأنها تأتي بشكل متواصل وقوي، فيصبح من الصعب على المريض التنقل والحركة عند الشعور بالوجع، وغير قادر على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا الصدد، قدم استشاري أمراض الروماتيزم، محمد محروس، عبر حسابه بموقع “فيسبوك” مجموعة من الخطوات لعلاج التهابات المفاصل كالآتي:

1- الحفاظ على الوزن الصحي.

2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام التي تقلل السمنة وتقوي من العظام.

3- تناول مضادات الالتهاب بعد استشارة الطبيب المختص.

4- عمل جلسات علاج طبيعي لتحسن الأداء الحركي وفقاً لوزن المريض ونسبة الخشونة.

5- الإكثار من شرب المياه التي تعمل على ليونة العضلات.

6- استخدام الماء الدافئ في الاستحمام يومياً والابتعاد عن الصدمات الهوائية الباردة في الشتاء.