«ديلي ميرور»: أخيراً.. رضخ الفاتيكان وسمح للمتزوجين بالعمل كهنة

تواصل – متابعة:

كَشَفَت صَحِيفَة “ديلي ميرور” البريطانية عن موافقة بابا الفاتيكان السماح للرجال المتزوجين بالعمل كهنة، بعد أن كان يرفض هذا الأمر مطلقاً؛ بِسَبَبِ النقص الشديد في أعداد القساوسة والكهنة.

ونشرت الصَحِيفَة تَقْرِيرَاً بعنوان: “البابا فرانسيس يدرس السماح للرجال المتزوجين بدخول السلك الكهنوتي”، قالت فيه إن البابا فرانسيس قد أعطى الضوء الأخضر لخوض عِدَّة جولات من النقاش الكنسي لدراسة ما إذا كان بالإمكان السماح للرجال المتزوجين بدخول السلك الكهنوتي والعمل ككهنة.

وأشارت “ديلي ميرور”، إلى أن البابا أعطى الإذن بالتساهل مع شروط العزوبة بالنسبة لاختيار الكهنة، في الأماكن النائية مثل منطقة الأمازون في البرازيل، طِبْقَاً لـ “بي بي سي”.

وقالت الصَحِيفَة، إن الكاردينال كلاوديو همز رئيس أسقفية حوض الأمازون، ناشد البابا باتخاذ هذه الخطوة لمواجهة أزمة نقص رجال الدين المسيحي في المنطقة، التي تبين الإحصاءات أنه لا يوجد فيها إلا رجل دين مسيحي واحد لكل 10 آلاف كاثوليكي.

وتؤكد “ديلي ميرور”، أن الكنيسة الكاثوليكية تسمح بترسيم أعضاء السلك الكهنوتي البروتستانت الذين يتحولون إلى الكاثوليكية؛ وبالتالي يدخلون السلك الكهنوتي الكاثوليكي وهم متزوجون.