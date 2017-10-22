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صبي يوزع آلاف اليوروهات على المارة في ألمانيا

صبي يوزع آلاف اليوروهات على المارة في ألمانيا
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تواصل – وكالات:

تحقق الشرطة الألمانية في قضية غريبة لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً، وزّع آلاف اليوروهات على المارة في الشارع، لتحقيق السعادة.

وقالت الشرطة: إن الصبي، من بلدة باد تولز بولاية بافاريا الجنوبية، كان يوزع على المارة مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 2400 يورو (2740-110 دولار).

وأبلغ عدد من المارة، الذين حصلوا على مبالغ مالية، السلطات في وقت لاحق عن الواقعة، إذ تم تسليم 4500 يورو إلى مركز الشرطة المحلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعثر ضباط في وقت لاحق على الصبي في الشارع، وبحوزته كمية كبيرة من النقود، واعترف بأنه أخذ المال من منزل عائلته، لإسعاد الناس.

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