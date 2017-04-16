6 طرق منزلية للقضاء على رائحة القدمين نهائيًا

تواصل – وكالات: يعاني الكثيرون من رائحة القدمين في فصل الصيف جراء زيادة التعرق نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في المدن الساحلية، هذا التعرق الزائد يتسبب بتأكسد العرق مع البكتيريا، بالتالي ينتج عنه روائح كريهة في القدمين وداخل الحذاء.

فكيف تتخلص من هذه المشكلة بسهولة؟ إليك أهم الخلطات المنزلية:

– ضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في لتر من الماء، ثم انقع قدميك فيها مرتين في الأسبوع على الأقل.

– ضع قدميك لمدة 3-4 دقائق، في الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون للقضاء على الرائحة الكريهة لقدميك.

– استعمل لقدميك زيت القرنفل الذي يتميز بخواصه المضادة للجراثيم والمطهرة حيث على علاج الفطريات في أقدامك والتي تتسبب برائحة كريهة فيهما، ادهن المنطقة المصابة بالقليل من زيت القرنفل مع زيت الزيتون ودع المزيج لفترة 15 دقيقة.

– قوم برش حذائك بمسحوق قادر على امتصاص الرطوبة من التعرق ويساعد على الحفاظ على قدميك منتعشة، ويُفضل أن يحتوي هذا المسحوق على دقيق الذرة وبيكربونات الصوديوم.

– أو رش القليل من بودرة التالك “بودرة الأطفال” على قدميك قبل ارتداء الحذاء لتجنب فطريات القدمين والروائح المزعجة.

– يمكنك فرك أوراق نبات المريمية ونثرها داخل حذائك للقضاء على الرائحة الكريهة (تجد هذا النبات عند العطار).