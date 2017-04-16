منذ 15 عاماً.. اختفاء أكثر من نصف وظائف الصحافة الورقية

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة صادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، عن اختفاء‏ أكثر من نصف وظائف الصحافة منذ 15 عاماً.

وتأثّر بالدرجة الأولى في هذا الانخفاض، ناشرو الصحف الورقيّة، وفي يناير 2001 عمل 411.800 شخص في المهنة، وانخفض الرقم إلى 173.709 موظفين في سبتمبر 2016.

وتتضمّن اللائحة جميع المهن ضمن “قطاع المعلومات” من ناشري الصحف إلى ناشري الكتب وصانعي بطاقات المعايدة، وصولاً إلى معدّي الأخبار إلكترونياً، وتُظهر أنّ الوظائف انخفضت من 1.057.396 موظفاً في يناير الثاني 2001 إلى 790.362 في سبتمبر 2016.

كما تُظهر الإحصائيات ارتفاع عدد الوظائف في قطاع الإعلام الإلكتروني، فارتفعت الوظائف من 67.000 فقط في يناير 2007 إلى 206.000 في سبتمبر 2016.