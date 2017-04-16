أمريكا.. «أوبر» تكشف عن خطط لاختبار «التاكسي الطائر» بعد 3 أعوام

تواصل – وكالات:

كشفت شركة النقل الأمريكية “أوبر” عن خططها لتطوير واختبار شبكة من “التكسيات الطائرة” بحلول 2020.

وقالت الشركة في بيان لها: ‘‘إنها تتطلع بالتعاون مع شركات لصناعة الطائرات لتطوير واختبار شبكة من السيارات الطائرة بحلول العام 2020‘‘ بحسب “بي بي سي“.

وأضافت: أنها ستجري اختباراتها على السيارات الطائرة في مدينتي دالاس بالولايات المتحدة، ودبي في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً أنها تأمل في “تمكين الزبائن بالمستقبل من الحصول على رحلة عالية السرعة داخل المدن وحولها بضغطة زر.

والتاكسي الطائر لشركة “أوبر” عبارة عن طائرة كهربائية، يتم تطويرها من شركات طيران من بينها شركة “امبراير” البرازيلية، وشركة صناعة المروحيات “بيل هليكوبتر” الأمريكية.