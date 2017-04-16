 مهددتان بالموت.. توأمتان ملتصقتان ترفضان الانفصال رغم تحذيرات الأطباء | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«العمل»: تحثّ المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام على اللجوء إليها «الغفيص»: برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية وزير الإعلام الجديد يشكر القيادة على الثقة ويدعو الله أن يوفقه لخدمة الدين والوطن تورط شخصية اجتماعية نيجيرية شهيرة في محاولة تهريب مخدرات للمملكة بدلاً من إعلانات التهاني للأمراء.. إعلامي يطالب بتقديم إثباتات التبرعات للجمعيات الخيرية خادم الحرمين يستقبل ملك مملكة أسبانيا السابق ويقيم مأدبة غداء تكريما له «هيئة النقل‏» تمنح شركة «أوبر‏»شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير بعد الأوامر الملكية.. «الصحة» توجِّه بصرف 5 بدلات مع رواتب شعبان دومة الجندل.. تطاير الحصى يهدد المركبات على الطريق الدولي السفارة في كوالالمبور توجِّه 3 تحذيرات للمواطنين بماليزيا «تصفية» تُنهي مزاد الصفا في أبها.. وتتجه لمخطط «الشهابية» بالأحساء  مساعدات المملكة تتدفق على الأسر المتضررة من الجفاف في الصومال

مهددتان بالموت.. توأمتان ملتصقتان ترفضان الانفصال رغم تحذيرات الأطباء

0
مهددتان بالموت.. توأمتان ملتصقتان ترفضان الانفصال رغم تحذيرات الأطباء
رمزية

تواصل ـ وكالات:

قال الأطباء لوالدي كارمن ولوبيتا أندرايد عندما خرجتا إلى الوجود، ‘‘إنهما سيعيشان ثلاثة أيام فقط بسبب مشاكل صحية”.

وقال موقع “بيبول”: ‘‘إن التوأمتين الملتصقتين، اللتين تبلغان من العمر 16 عاماً، ولدتا في المكسيك وتعيشان الآن في نيو ميلفورد في كونيتيكت بأمريكا، وتحدتا كل الصعاب برغم تحذيرات الأطباء من خطر البقاء ملتصقتين مع بعضهما البعض، والمشاكل الصحية التي وضعت مستقبلهما في خطر، وترفضان فكرة الانفصال‘‘.

وقالت كارمن “إنها مسألة نفسية.. نحن اعتدنا على هذا الوضع ولا نريد تغييره”، ولكل فتاة قلب ويدين ورئتين ومعدة ولكنهما تشتركان في بعض الأضلاع ونظام الدورة الدموية، وجهازهما الهضمي.

شاهد ايضا

طالب أمريكي بالثانوية يبيع «جوارب» بمليون دولار سنوياً

طالب أمريكي بالثانوية يبيع «جوارب» بمليون دولار سنوياً

20 نصيحة لكتابة مقال سيُمنع من النشر

20 نصيحة لكتابة مقال سيُمنع من النشر

هذا دعاء الصباح للمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.. اليوم بعد الوزير الجديد

هذا دعاء الصباح للمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.. اليوم بعد الوزير الجديد

4 أشياء عليك القيام بها فور سماع صوت المنبه صباحاً

4 أشياء عليك القيام بها فور سماع صوت المنبه صباحاً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>