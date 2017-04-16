مهددتان بالموت.. توأمتان ملتصقتان ترفضان الانفصال رغم تحذيرات الأطباء

تواصل ـ وكالات:

قال الأطباء لوالدي كارمن ولوبيتا أندرايد عندما خرجتا إلى الوجود، ‘‘إنهما سيعيشان ثلاثة أيام فقط بسبب مشاكل صحية”.

وقال موقع “بيبول”: ‘‘إن التوأمتين الملتصقتين، اللتين تبلغان من العمر 16 عاماً، ولدتا في المكسيك وتعيشان الآن في نيو ميلفورد في كونيتيكت بأمريكا، وتحدتا كل الصعاب برغم تحذيرات الأطباء من خطر البقاء ملتصقتين مع بعضهما البعض، والمشاكل الصحية التي وضعت مستقبلهما في خطر، وترفضان فكرة الانفصال‘‘.

وقالت كارمن “إنها مسألة نفسية.. نحن اعتدنا على هذا الوضع ولا نريد تغييره”، ولكل فتاة قلب ويدين ورئتين ومعدة ولكنهما تشتركان في بعض الأضلاع ونظام الدورة الدموية، وجهازهما الهضمي.