شاهد.. مواطن يطارد «ذئباً» وسط الصحراء ويقتله دهسا

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مطاردة مواطن لذئب هاجم أغنام جاره، حيث استمر في مطاردته حتى قتله دهساً بالسيارة.

وظهر المواطن في المقطع وهو يسير وراء الذئب ويتتبع أثره في الصحراء، في حين استمر الذئب في الهرب منه حتى أعياه التعب، ليلقى مصرعه أخيراً تحت عجلات سيارة المواطن.

وبعد دهس المواطن للذئب أبقاه مدة تحت عجلات سيارته، موضحاً أنه قتله خوفاً من أن يعتدي على أغنامه ويهاجمها كما فعل مع أغنام جاره، ومشيراً إلى أنه استمر في مطاردته وتتبع أثره عدة ساعات في الصحراء.