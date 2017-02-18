ظلَّ عاطلاً نحو شهر.. وزير خارجية «أوباما» يحظى بوظيفة جامعية

تواصل – وكالات:

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن وزير خارجية الولايات المُتحدة السابق جون كيري، حصل على وظيفة جديدة بعد أن ظلَّ نحو شهر عاطلاً عن العمل في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما.

ووجد كيري ـ 73 عاماً ـ وظيفة أستاذ في جامعة Yale، مع استضافته برنامج جامعي بِعُنْوَان: “Kerry Initiative” حول التحديات العالمية خلال العام المُقبل، عِلْماً بأن “كيري” حاصل على ليسانس الآداب في العلوم السياسية من نفس الجامعة في العام 1966.

ويُتوقع أن تكون قضايا المناخ أحد أبرز المواد التي سيقوم بتدريسها كيري بالجامعة، بجانب التفكير بشكل مختلف بشأن عددٍ من مشاكل اليوم، التي منها: تحديات التنمية، ومشاكل الدول الناشئة، والتحديات الاقتصادية وغيرها.