اكتشاف قارَّة غارقة في المحيط الهادي

تواصل – وكالات:

أظهرت صور حديثة التُقطت، أمس السبت، قارَّة مساحتها ثلثا مساحة أستراليا تحت مياه المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي أُطلق عليها اسم “زيلانديا”.

وذكر العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون كيلومتر مربع، يقع 94% منها تحت الماء، ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة، بحسب “دورية جيولوجيكال سوسايتي أوف أمريكا”.

وقال الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا نيك مورتيمر: “إنه أمر محبط لنا نحن الجيولوجيين بسبب مياه المحيط هناك.. لو كان بإمكاننا سحب مياه المحيط ستتضح القارَّة للجميع.. هناك سلاسل جبلية وقارَّة كبيرة واضحة فوق قشرة المحيط”.

وقاد مورتيمر فريق الباحثين في الدراسة التي حملت عنوان: “زيلانديا.. القارَّة المخفية على الأرض” والتي تشير إلى أن الاكتشافات الجديدة تثبت ما كان العلماء يشتبهون فيه منذ فترة، قائلاً: مُنذُ عشرينيات القرن الماضي تقريباً والناس يستخدمون في أبحاث الجيولوجيا من آنٍ لآخر كلمة “قارِّية” لوصف أجزاء مختلفة من نيوزيلندا، وجزر كاثام، وكاليدونيا الجديدة.

وبيَّن مورتيمر أن الجيولوجيين عثروا في فترة مبكرة من القرن السابق على قطع جرانيت من جزر قرب نيوزيلندا، وصخور متحوِّلة في كاليدونيا الجديدة تشير إلى جيولوجيا قارِّية، لافتاً إلى أنه في حال أقرَّ العلماء الاكتشاف الأخير قد يتحتم على راسمي الخرائط إضافة قارة ثامنة للخرائط والأطالس، حيثُ يُعتقد أن “زيلانديا” انفصلت عن أستراليا منذ نحو 80 مليون عام، وغرقت تحت البحر مع انقسام القارَّة العظمى التي كانت تُعرف باسم “جندوانا لاند”.