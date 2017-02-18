«ديلي ميل»: بريطانيا ستكون أشد حراً من السعودية والإمارات الاثنين المقبل

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ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الاثنين المقبل سيكون الأكثر حراً بين أيام العشرين من فبراير على مدار الـ160 عاما الماضية، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية”.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في بريطانيا ستكون أكثر حرا من اليونان ودبي والسعودية، وذلك بسبب انفجار الهواء الساخن من البحر الكاريبي، وبذلك يصبح الطقس مناسبا للتنزه.

وتحدثت الصحيفة عن أن هذا الطقس يأتي بعد أسبوع شهد درجات حرارة دافئة على غير العادة في هذا التوقيت، والتي دفعت البعض لأخذ حمام شمس في الحدائق العامة ببريطانيا، موضحة أن العاصمة السعودية الرياض ستكون فيها درجة الحرارة المتوقعة الاثنين القادم 13 درجة مئوية، أي أقل 3 درجات عن بريطانيا.

وذكرت أن أكثر الأيام حرا في فبراير كانت في 1998م، عندما بلغت 19.7 مئوية، ويعتقد أن يكون الاثنين القادم أكثر أيام فبراير دفئا منذ 23 فبراير 2012م، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 18.7 مئوية في “ويلز”.