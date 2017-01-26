مصر.. شاب يقتل أمه بعدما طالبته بالوضوء استعداداً للصلاة

تواصل – وكالات:

أقدم شاب يبلغ من العمر 32 عاماً على قتل والدته في مدينة السويس شرق مصر، وذلك بسبب مطالبتها له بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر.

وتلقى مدير أمن السويس بلاغاً بمقتل امرأة في العقد الخامس من عمرها، خنقاً في شقتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعد المعاينة تبين أن المرأة قُتلت خنقاً بـ”شال حريمي”، وتوجد آثار ركل وصفع في أنحاء متفرقة من وجهها وجسدها.

وذكرت ابنتا القتيلة أمام رجال الأمن، أن شقيقهما وراء ارتكاب الجريمة، وأن مشاجرة كبيرة نشبت بينه وبين والدته فجراً، بعد أن طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر، فتركها وغادر المنزل متوجها للصلاة في المسجد.

وأضافتا أن شقيقهما وفور عودته من المسجد تشاجر مع والدته مرة أخرى أمامهما، ثم قام بخنقها بشال كانت ترتديه، كما قام بصفعها وركلها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هارباً.

وتبين من التحريات أن القاتل أصيب في حادث سير منذ أسبوع بطريق السويس القاهرة، وعقب الحادث لازمته حالة نفسية غريبة، جعلته دائم الشجار مع والدته وشقيقاته، ومثيرا للمشكلات ويثور ويغضب لأبسط الأسباب.