الشيكولاتة الساخنة والموكّا يمنحانك الدفء في الشتاء.. فما هي قيمتهما الغذائية؟

تواصل – وكالات:

مشروب الشيكولاتة الساخنة والموكا من المشروبات ذات الشعبية المتزايدة خاصة في فصل الشتاء، حيث يحتوي كوب الشيكولاتة الساخنة على ما بين 18 و24 جراماً من الكربوهيدرات معظمها من السكر، كما تصل نسبة السكر في كوب الموكّا إلى 59 غراماً، وهي كمية كبيرة جداً لكوب واحد.

ويتراوح عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها كوب الشيكولاتة الساخنة من ماكينات المشروبات بين 90 و120 سعراً حرارياً، ويحتوي على ما بين 24 و28 غراماً من مسحوق الكاكاو.

كذلك يحتوي مشروب الشيكولاتة الساخنة المجهّز في ماكينة المشروبات على ما بين غرام ونصف و3 غرامات ونصف من الدهون، ويعتبر نصف هذه الكمية من الدهون المشبّعة غير الصحية، لكن ذلك لا يمثل أكثر من 10% من الحد الأقصى اليومي المسموح به وفق توصيات جمعية القلب الأمريكية.

أما مشروب الموكّا، فهو خليط من قهوة الإسبرسو والحليب والشيكولاتة مع شراب سكري يكون عادة بنكهة الشيكولاتة البيضاء، ويتوفر كوب الموكّا لدى ستاربكس بحليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم.

يحتوي الكوب العادي من الموكّا على 470 سعرة حرارية وهي كمية كبيرة، وتصل الدهون فيه إلى 18 غراماً، من بينها 12 جراماً من الدهون المشبعة غير الصحية، ويحتوي كوب الموكّا على 15 جراماً من البروتين، و63 جراماً من الكربوهيدرات، و240 ملغ من الصوديوم “المكون الأساسي للملح”، و50 ملج من الكوليسترول، وفي حال استخدام الحليب كامل الدسم ستزداد كمية الدهون بمعدل 4 جرامات.