برأس فولاذي.. الصين تُصنِّع أول «قلم حبر» بمكونات محلية

تواصل ـ وكالات:

تمكنت الصين من صناعة أول قلم حبر جاف، بمكونات محلية كاملة، بعدما واجهت صعوبات تقنية جمة في تطويره، طيلة الأعوام الماضية، وأعلنت مجموعة ‘‘تايي وان‘‘ للحديد والفولاذ المملوكة للدولة، نجاحها في إنتاج الفولاذ المستخدم في صناعة رأس قلم الحبر الجاف (الكرة الصغيرة في مقدمة القلم)، بعد خمس سنوات من البحث والتطوير.

وأثار عجز الصين، في وقت سابق، عن صناعة أحد مكونات القلم، حيرة لدى الكثيرين، بالنظر إلى تقدم صناعة البلاد في إنتاج منتجات أكثر تعقيداً، وعزا البعض تعثرها، في إنتاج رأس قلم الحبر من الفولاذ؛ بسبب عدم امتلاكها آلات لقطع الفولاذ بشكل بالغ الدقة؛ مما كان يضطرها إلى استيراد المادة من سويسرا، بحسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.

يذكر أن الصين، تنتج قرابة 80 في المائة من أقلام الحبر في العالم، وتحول عجزها عن صناعة رؤوس الأقلام الفولاذية إلى تحدٍّ قومي، جرت مناقشته بشكل مطول في وسائل الإعلام المحلية.